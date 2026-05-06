ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

В 7 корпусе ДШВ заявили, что оккупанты 28 раз нарушили режим тишины в Покровской агломерации

Вражеские войска не сдержали режим прекращения огня в Покровской агломерации, в результате чего были ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Комментарии
В 7 корпусе ДШВ заявили, что оккупанты 28 раз нарушили режим тишины в Покровской агломерации

«В общей сложности этой сутки в нашей полосе ответственности противник совершил 28 обстрелов, 6 из которых – авиаудары КАБами. Также за этот период Силы обороны отразили три вражеских штурмовых действия. Во время режима прекращения огня в Покровской агломерации четверо украинских военнослужащих получили ранения», - рассказали в пресс-службе.

Как говорится в сообщении, Россия продолжает активные действия и перегруппировку в Покровске и Мирнограде, а также подступах к этим населенным пунктам.

В 7 корпусе ДШВ подчеркнули, что продолжат мониторить ситуацию в Покровской агломерации и будут зеркально отвечать на враждебные действия.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie