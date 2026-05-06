В 7 корпусе ДШВ заявили, что оккупанты 28 раз нарушили режим тишины в Покровской агломерации
Вражеские войска не сдержали режим прекращения огня в Покровской агломерации, в результате чего были ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
«В общей сложности этой сутки в нашей полосе ответственности противник совершил 28 обстрелов, 6 из которых – авиаудары КАБами. Также за этот период Силы обороны отразили три вражеских штурмовых действия. Во время режима прекращения огня в Покровской агломерации четверо украинских военнослужащих получили ранения», - рассказали в пресс-службе.
Как говорится в сообщении, Россия продолжает активные действия и перегруппировку в Покровске и Мирнограде, а также подступах к этим населенным пунктам.
В 7 корпусе ДШВ подчеркнули, что продолжат мониторить ситуацию в Покровской агломерации и будут зеркально отвечать на враждебные действия.