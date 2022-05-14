В больницы Мелитополя доставили оккупантов, которые сами стреляли себе в ноги

В Мелитополь, временно оккупированный военными преступниками РФ, доставили несколько десятков оккупантов с огнестрельными ранениями ног. Причиной тому мог стать самострел.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской военной администрации.
Как сообщается, оккупанты могли самостоятельно выстрелить себе в ноги из-за неумелого использования оружия.
"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей. Одна из вероятных версий произошедшего — самострел из-за неумелого обращения с оружием", — говорится в Запорожской военной администрации.
Напомним, что в Мариуполе жители начали смотреть украинское телевидение. Горсовет просит СМИ распространять правдивую информацию.
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