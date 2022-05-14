В лікарні Мелітополя доставили окупантів, які самі стріляли собі в ноги

В лікарні Мелітополя доставили окупантів, які самі стріляли собі в ноги

В Мелітополь, який тимчасово окупований військовими злочинцями РФ, доставили кілька десятків окупантів з вогнепальними пораненнями ніг. Причиною цього міг стати самостріл.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької військової адміністрації.

Як повідомляється, окупанти могли самостійно вистрілити собі в ноги через невміле використання зброї.

"Днями до лікарні Мелітополя були доставлені 40 військовослужбовців РФ із вогнепальними пораненнями кінцівок. Одна із ймовірних версій того, що відбулося, - самостріл через невміле поводження зі зброєю", - йдеться у Запорізькій військовій адміністрації.

Нагадаємо, що в Маріуполі мешканці почали дивитися українське телебачення. Міськрада просить ЗМІ поширювати правдиву інформацію.

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