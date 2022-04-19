В Буче нашли уже более 420 тел — полиция Киевщины

В Буче нашли уже более 420 тел — полиция Киевщины

Полиция Киевской области продолжает идентификацию убитых жителей Бучи, каждый день число погибших увеличивается.

По состоянию на вечер субботы, 16 апреля, полиция Киевщины обнаружила в Буче более 420 человек, которых убили российские оккупанты.

Более 300 тел пока не идентифицированы.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Работа полиции Киевской области не прекращается. Если берем отдельно Бучу, то я хочу сказать, что к вечеру субботы цифра была уже более 420 тел людей было там найдено. И процесс этот продолжается, люди возвращаются и находят у себя в домах временные захоронения и складирование трупов, то есть в подвале, колодце, и так далее", — сказал он.

По его словам, большинство людей были застрелены из автоматического оружия, а также снайперской винтовки.

Он также отметил, что еще более 200 человек на Киевщине пропали без вести.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

Напомним, в Киевской области уже нашли 900 убитых россиянами гражданских граждан.

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