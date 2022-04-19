У Бучі знайшли вже понад 420 тіл - поліція Київщини

Поліція Київської області продовжує ідентифікацію вбитих мешканців Бучі, щодня кількість загиблих збільшується.

Станом на вечір суботи, 16 квітня, поліція Київщини виявила у Бучі понад 420 людей, яких вбили російські окупанти.

Більше 300 тіл наразі не ідентифіковані.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Робота поліції Київської області не припиняється. Якщо беремо окремо Бучу, то я хочу сказати, що станом на вечір суботи цифра була уже більш як 420 тіл людей було там знайдено. І процес цей продовжується, люди повертаються і знаходять у себе у домівках тимчасові захоронення і складування трупів, тобто, у підвалі, колодязі, і так далі", - сказав він.

За його словами, більшість людей були застрелені з автоматичної зброї, а також снайперської гвинтівки.

Він також зазначив, що ще понад 200 людей на Київщині зникли безвісти.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

Нагадаємо, у Київській області уже знайшли 900 вбитих росіянами цивільних громадян.

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