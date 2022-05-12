В центре Запорожья мужчина готовил теракт: его задержала СБУ

Житель Днепра готовил теракт в центре Запорожья. Его оперативно задержала СБУ.
Целью мужчины была дестабилизация ситуации и распространение панических настроений среди местных жителей.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, житель Днепра 1966 года рождения изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль. Взорвать взрывчатку злоумышленник планировал в центре Запорожья, где есть большое скопление людей.
"Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", — сообщили в СБУ.
Чтобы совершить теракт мужчина пытался запутать следы. Для этого он отправился в западные области Украины, откуда приехал в Запорожье.
СБУ задержала злоумышленника в его конспиративной квартире. Взрывчатку правоохранители также изъяли. Сейчас устанавливается, сотрудничал ли мужчина с российскими спецслужбами.
Напомним, Россия за сутки 11 мая обстреляла десять населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.
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