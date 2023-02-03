В Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"

В акватории есть девять вражеских кораблей.
По состоянию на пятницу, 3 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находятся девять российских кораблей.
Об этом сообщили в Военно-Морские Силы ВСУ.
Среди кораблей вражеского флота нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".
"По состоянию на 03.02.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".
К слову, с утра в оперативном командовании "Юг" сообщали, что РФ увеличила в море количество ракетоносителей до двух. Всего в акватории было 10 кораблей.
Напомним, в пятницу, 3 февраля, начались 345 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации несет большие потери. Впрочем, не прекращает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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