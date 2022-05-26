В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения армии Беларуси проводят тактические учения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 мая.

"На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Так, враг переместил пусковые ракетные установки "Искандер" ближе к границе Украины — в район Лунинец Брестской области, в 50 км от Украины.