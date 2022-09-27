В Харькове и Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы

Во вторник, 27 сентября, во время воздушной тревоги в Харькове и Одессе раздались взрывы.
По предварительным данным, в Одессе могла сработать система ПВО.
Об этом сообщает "Суспильне" и харьковские телеграмм-каналы.
Обстрел Харькова подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги!", — написал Синегубов.
В Одесском городском совете призвали жителей города находиться в укрытиях. Там подтвердили, что в городе сработало ПВО.
Напомним, в Воздушных силах рассказали, сколько NASAMS получит Украина.
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