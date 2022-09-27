У Харкові та Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У вівторок, 27 вересня, під час повітряної тривоги у Харкові та Одесі пролунали вибухи.

За попередніми даними, в Одесі могла спрацювати система ППО.

Про це повідомляє "Суспільне" та харківські телеграм-канали.

Обстріл Харкова підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав жителів міста не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємося до жителів: не ігноруйте сигналів тривоги!", - написав Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли місто чотирма ракетами. Після цього в Харкові у деяких районах зникла електрика.

"Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян", - повідомив Ігор Терехов.

В Одеській міській раді закликали жителів міста перебувати в укриттях. Там підтвердили, що у місті спрацювала ППО.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, скільки NASAMS отримає Україна.

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