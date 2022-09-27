Не можна сказати "Іванов, давай вогонь": експерт - про ланцюг ухвалення рішення щодо ядерної зброї

Черник провів історичну аналогію. Він є прихильноком версії, що Сталіна "прибрали" свої ж соратники, бо той планував ядерний удар.

В Росії, для того, аби відбувся стратегічний ядерний удар, рішення має ухвалити п'ятеро людей.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

Також читайте Чи здатний Путін застосувати ядерну зброю: знайомий президента РФ зробив невтішну заяву

"Путін не може взяти і подзвонити на ракетоносець десь в океані і сказати, "Іванов, давай вогонь, бо мені так треба". Ні, це дуже складна і серйозна процедура ухвалення рішення, яка має довгий ланцюжок. На якомусь з цих ланцюжків може статися збій. Не все так погано, як виглядає на цю хвилину", — зазначив експерт.

Черник провів історичну аналогію. Полковник є прихильноком версії, що раданського диктатора Сталіна "прибрали" свої ж соратники, бо той планував ядерний удар.

"Існує конспірологічна версія, що Берія "прибрав" Сталіна, бо той готував стратегічний ядерний удар. Я прихильник цієї версії. Низка істориків стверджують, що саме тому відбувся цей внутрішній заколот. Щоправда, Хрущов переграв Берію і теж позбавив його життя", — говорить експерт.

Полковник не виключає, що подібний сценарій може повторитися і в сучасній Росії.

"Чи може це бути в Росії. Чому ж ні. Не можна недооцінювати роботу американських розвідувальний структур і китайський елемент тут також присутній", — підсумував він.

Раніше Петро Черник розповів, якими будуть наслідки ядерного удару та чи можна їм запобігти.

Читайте також: