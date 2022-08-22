В Харькове метро не будет перевозить пассажиров 24 августа

Харьковский метрополитен будет работать по новому графику в связи с изменениями комендантского часа в Харьковской области.

Харьковский метрополитен в День Независимости Украины 24 августа не будет перевозить пассажиров.

Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

Отмечается, что в связи с изменениями комендантского часа в Харьковской области также изменен график работы метрополитена.

В ближайшие дни метрополитен будет работать по следующему графику:

22 августа (понедельник) – до 18:00;

23 августа (вторник) – с 7:00 до 18:00;

24 августа (среда) – перевозки осуществляться не будут;

с 25 августа (четверг) – с 7:00 до 18:00 (до отдельного распоряжения).

Отметим, в Харьковской области накануне Дня Независимости изменили время комендантского часа. 22 августа комендантский час начнется в 19:00 и продлится до 07:00. 23 августа комендантский час начнется в 19:00 и продлится полтора дня — до 07:00 25 августа.

Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину Независимости.

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