В Харькове метро не будет перевозить пассажиров 24 августа

Харьковский метрополитен будет работать по новому графику в связи с изменениями комендантского часа в Харьковской области.
Харьковский метрополитен в День Независимости Украины 24 августа не будет перевозить пассажиров.
Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.
Отмечается, что в связи с изменениями комендантского часа в Харьковской области также изменен график работы метрополитена.
В ближайшие дни метрополитен будет работать по следующему графику:
- 22 августа (понедельник) – до 18:00;
- 23 августа (вторник) – с 7:00 до 18:00;
- 24 августа (среда) – перевозки осуществляться не будут;
- с 25 августа (четверг) – с 7:00 до 18:00 (до отдельного распоряжения).
Отметим, в Харьковской области накануне Дня Независимости изменили время комендантского часа. 22 августа комендантский час начнется в 19:00 и продлится до 07:00. 23 августа комендантский час начнется в 19:00 и продлится полтора дня — до 07:00 25 августа.
Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину Независимости.
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