У Харкові метро не перевозитиме пасажирів 24 серпня

Харківський метрополітен працюватиме за новим графіком у зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області.

Харківський метрополітен у День Незалежності України, 24 серпня, не перевозитиме пасажирів.

Про це повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області, також змінено графік роботи метрополітену.

У найближчі дні метрополітен працюватиме за таким графіком:

22 серпня (понеділок) - до 18:00;

23 серпня (вівторок) - з 7:00 до 18:00;

24 серпня (середа) - перевезення здійснюватися не будуть;

від 25 серпня (четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження).

Зазначимо, на Харківщині напередодні Дня Незалежності змінили час комендантської години. 22 серпня комендантська година розпочнеться о 19:00 і триватиме до 07:00. 23 серпня комендантська година розпочнеться о 19:00 і триватиме півтори доби — до 07:00 25 серпня.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна відзначатиме 31-у річницю Незалежності.

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