В Харькове раздалось несколько взрывов: что известно

В Харькове сообщают о взрывах.

Российская армия утром 6 сентября ударила по Харькову. Жители города слышали минимум два громких взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма.

Атаку подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове. Максимально находитесь в укрытиях!" — написал он.

Отметим, что взрывы в городе прогремели после объявления воздушной тревоги.

Напомним, ночью 6 сентября россияне ракетами ударили по Индустриальному району Харькова, есть погибшие.

В центре Харькова днем разгуливала шимпанзе

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