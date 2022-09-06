Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове раздалось несколько взрывов: что известно

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове раздалось несколько взрывов: что известно

Фото: ТСН.ua

В Харькове сообщают о взрывах.

Российская армия утром 6 сентября ударила по Харькову. Жители города слышали минимум два громких взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма.

Атаку подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове. Максимально находитесь в укрытиях!" — написал он.

Отметим, что взрывы в городе прогремели после объявления воздушной тревоги.

Напомним, ночью 6 сентября россияне ракетами ударили по Индустриальному району Харькова, есть погибшие.

В центре Харькова днем разгуливала шимпанзе

В центре Харькова днем разгуливала шимпанзе

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация