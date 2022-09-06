У Харкові пролунало кілька вибухів: що відомо

У Харкові повідомляють про вибухи.

Російська армія вранці 6 вересня вдарила по Харкову. Мешканці міста чули щонайменше два гучні вибухи. Після цього над містом піднявся стовп диму.

Атаку підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - написав він.

Зазначимо, що вибухи в місті пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 6 вересня росіяни ракетами вдарили по Індустріальному району Харкова, є загиблі.

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