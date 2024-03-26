В Харькове раздался взрыв: есть "прилет"

В Харькове раздался взрыв 26 марта за минуту до объявления воздушной тревоги. Власти сообщили об ударе в районе жилой застройки.

Об этом сообщили "Суспільне" и мэр Игорь Терехов.

Как сообщили корреспонденты, в северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги раздался взрыв.

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Терехов проинформировал, что, по предварительным данным, произошел "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняются.

Позже мэр уточнил, что вражеский удар пришелся по району жилой застройки города. Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается", — написал Синегубов в Сети.

Напомним, в ночь на 26 марта россияне атаковали Харьков "Шахедами". Силы ПВО сбили восемь дронов, однако есть и попадания.

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