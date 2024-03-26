У Харкові пролунав вибух: є "приліт"

У Харкові пролунав вибух 26 березня за хвилину до оголошення повітряної тривоги. Влада повідомила про удар у районі житлової забудови.

Про це повіломили "Суспільне" та мер Ігор Терехов.

Як повідомили кореспонденти, у північній частині Харкова за хвилину до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

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Терехов поінформував, що, за попередніми даними, стався "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуються.

Згодом мер уточнив, що ворожий удар влучив по району житлової забудови міста. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань уточнюється.

Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.

"Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває", – написав Синєгубов у Мережі.

Нагадаємо, в ніч проти 26 березня росіяни атакували Харків "Шахедами". Сили ППО збили вісім дронів, однак є й влучання.

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