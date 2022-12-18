В Херсоне военные РФ ударили по центру города: первые подробности

По центру Херсона нанесен очередной удар. Обстрелы совершают оккупанты.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По предварительным данным, пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 ранен в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", — написал он в Телеграмм.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее ОВА Херсонской области сообщила, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Они попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома. За сутки в результате обстрелов погибли три человека, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Погибли три человека, еще 6 — раненые.

Россияне нанесли очередной удар по Херсону: есть погибшие и раненые

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