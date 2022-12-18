У Херсоні військові РФ вгатили по центру міста: перші подробиці

Російські загарбники знову обстріляли звільнений Херсон.
По центру Херсона завдано чергового удару. Обстріли здійснють окупанти.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"За попередніми даними, постраждали 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - написав він у Телеграм.
Наразі на місці працюють екстрені служби.
Раніше ОВА Херсонської області повідомила, що російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Вони поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. За добу внаслідок обстрілів загинули троє людей, шість жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Загинули троє людей, ще 6 — поранених.
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