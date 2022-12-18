У Херсоні військові РФ вгатили по центру міста: перші подробиці

По центру Херсона завдано чергового удару. Обстріли здійснють окупанти.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"За попередніми даними, постраждали 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", - написав він у Телеграм.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

Раніше ОВА Херсонської області повідомила, що російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Вони поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. За добу внаслідок обстрілів загинули троє людей, шість жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загинули троє людей, ще 6 — поранених.

Росіяни завдали чергового удару по Херсону: є загиблі та поранені

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