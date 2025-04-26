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В Каменском возросло количество пострадавших от атаки БпЛА
Дроны повредили три многоквартирных дома, горели квартиры.
Ночью 26 апреля россияне атаковали беспилотниками город Каменское Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Известно о погибшем мужчине и шестеро пострадавших, среди них — 11-летняя девочка и пожилые люди. Известно, что один человек госпитализирован, другие будут лечиться амбулаторно.
«Госпитализирована одна пострадавшая 88 лет. У нее ожоги. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. И делают все возможное, чтобы помочь», — отметил Лысак.
На месте происшествия работают коммунальщики и мобильный ЦПАУ.
«Они убирают территорию и подъезды. Закрывают выбитые окна ОСБ-плитами и пленкой», — говорится в сообщении.
Вражеская атака повредила три многоквартирных дома и шесть автомобилей. В девятиэтажке, куда попал дрон, горели две квартиры.
Напомним, российский удар БПЛА по жилому дому в Каменском.