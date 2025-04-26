В Каменском возросло количество пострадавших от атаки БпЛА

Российский удар по Каменскому / © Facebook / Сергей Лысак

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Ночью 26 апреля россияне атаковали беспилотниками город Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Известно о погибшем мужчине и шестеро пострадавших, среди них — 11-летняя девочка и пожилые люди. Известно, что один человек госпитализирован, другие будут лечиться амбулаторно.

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«Госпитализирована одна пострадавшая 88 лет. У нее ожоги. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. И делают все возможное, чтобы помочь», — отметил Лысак.

На месте происшествия работают коммунальщики и мобильный ЦПАУ.

«Они убирают территорию и подъезды. Закрывают выбитые окна ОСБ-плитами и пленкой», — говорится в сообщении.

Вражеская атака повредила три многоквартирных дома и шесть автомобилей. В девятиэтажке, куда попал дрон, горели две квартиры.

Напомним, российский удар БПЛА по жилому дому в Каменском.