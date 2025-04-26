В Кам’янському зросла кількість постраждалих від атаки БпЛА

Російський удар по Кам’янському / © Facebook / Сергій Лисак

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Вночі 26 квітня росіяни атакували безпілотниками місто Кам’янське Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі відомо про загиблого чоловіка та шестеро постраждалих, серед них — 11-річна дівчинка та літні люди. Відомо, що одну людину госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

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«Госпіталізована одна потерпіла 88 років. У неї опіки. Лікарі оцінюють її стан, як важкий. І роблять все можливе, аби допомогти», — зазначив Лисак.

На місці події працюють комунальники та мобільний ЦНАП.

«Вони прибирають територію та під’їзди. Затуляють вибиті вікна ОСБ-плитами та плівкою», — йдеться в повідомленні.

Ворожа атака пошкодила три багатоквартирні будинки та шість автомобілів. У дев’ятиповерхівці, куди влучив дрон, горіли дві квартири.

Нагадаємо, російський удар БпЛА по житловому будинку у Камʼянському.