В Кривом Роге дома у мужчины нашли целый арсенал оружия

В Кривом Роге на Днепропетровщине правоохранители обнаружили у местного жителя арсенал оружия, который он продавал.

В Кривом Роге местный житель попался на сбыте оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, в Кривом Роге мужчина попался на продажи автомата Калашникова с магазином и патронами. Во время обыска по месту его проживания в Долгинцевском районе копы обнаружили у 34-летнего гражданина 60 патронов, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД-5.

“Все изъятое направили на экспертизу. Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что 157 снарядов и мин за один день выпустили россияне по селам Сумщины.

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