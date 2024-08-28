В Кривом Роге раздался взрыв 28 августа во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Перед взрывом в Кривом Роге Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения с востока.

Впоследствии в ВС добавили: "Кривой Рог – в укрытие!"

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – заявил в Сети глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, в Кривом Роге возросло количество погибших в результате ракетного удара по отелю в ночь на 27 августа. В городе были повреждены восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек, около 20 автомобилей.

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