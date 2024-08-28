У Кривому Розі пролунав вибух 28 серпня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Перед вибухом у Кривому Розі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

Згодом в ПС додали: "Кривий Ріг – в укриття!"

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – заявив у Мережі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по готелю в ніч проти 27 серпня. У місті були пошкоджені вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, близько 20 авто.

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