Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі пролунав вибух

Вибух / Ілюстративне фото / Фото: Київська міська військова адміністрація

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

У Кривому Розі пролунав вибух 28 серпня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Перед вибухом у Кривому Розі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

Згодом в ПС додали: "Кривий Ріг – в укриття!"

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – заявив у Мережі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по готелю в ніч проти 27 серпня. У місті були пошкоджені вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, близько 20 авто.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Новини ТСН 09:00 28 серпня. Нічні обстріли регіонів України

Новини ТСН 09:00 28 серпня. Нічні обстріли регіонів України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація