В Лисичанске пьяный оккупант расстрелял двух гражданских — подробности

Во временно оккупированном Лисичанске на Луганщине пьяный солдат оккупационной армии РФ расстрелял двух мужчин из автомата Калашникова.

Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на источники.

Тела мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в доме на Красном переулке в Лисичанске. Среди погибших указываются 51-летний Андрей Тонченко и 34-летний Виктор Барвинок.

По подозрению в убийстве задержан 57-летний российский военнослужащий Василий Сажин. Он заявил, что якобы распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поругались, и он расстрелял обоих мужчин из автомата.

Оккупант Василий Сажин, убивший двух мужчин в Лисичанске / Фото: t.me/astrapress

По данным ASTRA, оккупант служит в подразделении "Шторм", ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи.

Напомним, во временно оккупированном Стаханове в Луганской области оккупанты похитили и убили местного пенсионера, а также забрали его автомобиль (фото).

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