В Лисичанске пьяный оккупант расстрелял двух гражданских — подробности

Оккупант уже имел судимость.
Во временно оккупированном Лисичанске на Луганщине пьяный солдат оккупационной армии РФ расстрелял двух мужчин из автомата Калашникова.
Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на источники.
Тела мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в доме на Красном переулке в Лисичанске. Среди погибших указываются 51-летний Андрей Тонченко и 34-летний Виктор Барвинок.
По подозрению в убийстве задержан 57-летний российский военнослужащий Василий Сажин. Он заявил, что якобы распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поругались, и он расстрелял обоих мужчин из автомата.
По данным ASTRA, оккупант служит в подразделении "Шторм", ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи.
Напомним, во временно оккупированном Стаханове в Луганской области оккупанты похитили и убили местного пенсионера, а также забрали его автомобиль (фото).
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