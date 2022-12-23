В Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности (фото)

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области в пятницу, 23 декабря, раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется", — написал Федоров в Телеграмм.

По предварительным данным, взрыв произошел перед входом в местный парк Горького. В социальных сетях появилось фото, на котором видно, как пылает вражеский автомобиль с оккупантами.

Напомним:

13 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты наращивают свою группировку, а в город прибывают колонны со стороны Токмака. Также, по данным Ивана Федорова, оккупанты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.

12 декабря вблизи Мелитополя был поврежден мост, через который РФ опрокидывала свою военную технику. На следующий день мощный взрыв прогремел в центре города. Детали не разглашались.

Мелитополь находится под контролем войск РФ с 25 февраля.

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