В Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности (фото)

Предварительно известно, что взорвался автомобиль с россиянами.
В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области в пятницу, 23 декабря, раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется", — написал Федоров в Телеграмм.
По предварительным данным, взрыв произошел перед входом в местный парк Горького. В социальных сетях появилось фото, на котором видно, как пылает вражеский автомобиль с оккупантами.
Напомним:
13 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Мелитопольском районе Запорожской области оккупанты наращивают свою группировку, а в город прибывают колонны со стороны Токмака. Также, по данным Ивана Федорова, оккупанты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.
12 декабря вблизи Мелитополя был поврежден мост, через который РФ опрокидывала свою военную технику. На следующий день мощный взрыв прогремел в центре города. Детали не разглашались.
Мелитополь находится под контролем войск РФ с 25 февраля.
Читайте также:
- Россияне не выпускают людей, которые хотят выехать из оккупации в Запорожье — Федоров
- В Мелитополе жители прямо перед носом оккупантов облили красной краской памятник Ленину (фото, видео)
- Обстрел отеля в Мелитополе: Арестович рассказал, сколько "кадыровцев" удалось ликвидировать
- В оккупированном Мелитополе ВСУ "задвухсотили" аналитическое подразделение ФСБ — Федоров