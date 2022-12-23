У Мелітополі пролунав вибух: перші подробиці (фото)

Попередньо відомо, що підірвалася автівка з росіянами.
У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області у п’ятницю, 23 грудня, пролунав вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців, підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється", – написав Федоров у Телеграм.
За попередініми даними, вибух стався перед входом до місцевого парку Горького. У соціальних мережах з'явилось фото на якому видно, як палає ворожий автомобіль з окупантами.
Нагадаємо:
13 листопада у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Мелітопольському районі Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання, а до міста прибувають колони з боку Токмака. Також, за даними Івана Федорова, окупанти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.
12 грудня поблизу Мелітополя було пошкоджено міст, через який РФ перекидала свою військову техніку. А наступного дня потужний вибух пролунав у центрі міста. Деталі не розголошували.
Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
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