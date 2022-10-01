В Николаеве от обстрела россиян пострадал жилой дом

Во время второй на протяжении ночи воздушной тревоги в городе Николаеве произошло попадание вражеского снаряда в жилой дом, на место выехали спасатели.

Под утро 1 октября в городе Николаеве во время объявленной воздушной тревоги в результате обстрела пострадал жилой дом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

На место выехали аварийные службы.

"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все детали потом", — говорится в сообщении городского головы Николаева.

За ночь в городе дважды была объявлена воздушная тревога. Последний сигнал тревоги раздался в 4.06 утра.

Напомним, российские оккупанты в четверг, 29 сентября, обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.

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