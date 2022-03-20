В Николаевской области объявлен траур — приспущены флаги

Траур объявлен за военными, погибшими от ракетного удара оккупантов.
В Николаевской области 20 марта объявлен траур по погибшим от ракетных обстрелов военнослужащих в казармах. В этой связи в регионе будут приспущены государственные флаги Украины.
Об этом написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Шашлыки отменяются! Приспускаем флаги! В память о погибших от ночного ракетного обстрела спавших военных", — написал он.
Ранее стало известно, что в Николаеве российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным казармам. Агентство AFP 19 марта цитировало украинского военного на месте происшествия, который заявил, что "не менее 200 солдат спали в казармах" во время циничной атаки оккупантов.
Точное количество погибших пока неизвестно. Работы по разбору завалов продолжаются.
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