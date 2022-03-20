У Миколаївській області оголошено жалобу - приспущено прапори

Жалобу оголошено за військовими, які загинули від ракетного удару окупантів.
У Миколаївській області 20 березня оголошено жалобу за загиблими від ракетного обстрілу військовослужбовців у казармах. У зв'язку з цим у регіоні буде приспущено державні прапори України.
Про це написав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Шашлики скасовуються! Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали", - написав він.
Раніше стало відомо, що у Миколаєві російські окупанти завдали ракетного удару по військових казармах. Агентство AFP 19 березня цитувало українського військового на місці події, який заявив, що "не менше ніж 200 солдатів спали в казармах" під час цинічної атаки окупантів.
Точна кількість загиблих офіційно наразі невідома. Роботи із розбору завалів у Миколаєві тривають.
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