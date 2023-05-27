В оккупированном Мариуполе слышны взрывы по всему городу (фото, видео)

В городе местные жители наблюдают дым в районе железной дороги.
Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы по всему городу.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев.
"Жители наблюдают дым в направлении железной дороги. Предварительно отработало враждебное ПВО со стороны Никольского", — говорится в сообщении.
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов, один из которых мог быть работой вражеской системы ПВО.
Также он показал фото обломков, найденных в поселке Сартана, после работы российской ПВО.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на "Азовстале" в оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Мариуполе фиксируют движение грузовиков с ракетами для систем ПВО.
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