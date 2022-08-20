В оккупированном Севастополе снова слышны взрывы (видео)

В оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов вечером 20 августа. Оккупационная "власть" традиционно заявляет о работе противовоздушной обороны.

О вечерних взрывах в Севастополе сообщают местные паблики, публикующие фото и видео с места происшествия.

В то же время "губернатор" Михаил Розвожаев заявил, что в городе работает ПВО. Он также попросил местных жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны.

Вероятно, оккупанты пытаются сбить беспилотник из ЗРК "Панцирь-С". Сообщается также о звуках автоматных очередей.

В то же время на трассе "Таврида" перед въездом в Севастополь развернут пост ГАИ, где захватчики производят осмотр автомобилей. Проверяют как украинские, так и российские автомобили.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота РФ в Севастополе прилетел беспилотник.

В этот же день раздались взрывы в оккупированной Евпатории и Заозерном. Там тоже могла работать ПВО.

Позже о работе ПВО оккупантов сообщили в Оленовке Черноморского района оккупированного Крыма.

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