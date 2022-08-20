В воздухе Крыма чувствуется, что Украина скоро вернется - Зеленский

Отдельное внимание глава государства обратил на проведение Крымской платформы, особенной в 2022 году. Зеленский отметил, "в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется".

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в традиционном видеообращении 20 августа.

"Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди — день нашего флага и день нашей независимости. Впереди — ветераны войны за свободу Украины и Крымская платформа — в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина вернется… Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще нужно бороться, еще нужно сделать очень много, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли, но украинцы уже могут по праву чувствовать гордость за себя, за свое государство и своих героев", — сказал он.

Также Зеленский призвал болеть за украинского боксера Усика, который 20 августа будет второй раз сражаться с Джошуа в городе Джидда в Саудовской Аравии.



"Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!", — добавил глава государства.

Напомним, "хлопковый" сезон в аннексированном Крыму продолжается. В частности, 20 августа на крышу штаба Черноморского флота РФ в Севастополе прилетел беспилотник. Сначала оккупационные "власти" сообщали, что дрон не удалось сбить, но потом начали убеждать, что БПЛА все же сбили, а на крышу штаба просто упали его обломки.

В этот же день раздались взрывы в оккупированной Евпатории и Заозерном. Там тоже могла работать ПВО.