В РФ осудили "героя России", отказавшегося возвращаться на фронт

"Герой России" скрылся после отпуска с фронта.

Оккупант Роман Каштаков, награжденный званием "героя России", отказался возвращаться на фронт, из-за чего получил 2 года лишения свободы условно.

Об этом идет речь в решении Одинцовского гарнизонного военного суда РФ.

В решении суда говорится, что российский оккупант 24 июня получил отпуск на 10 дней, однако отказался возвращаться в Белгородскую область РФ, где дислоцируется его военная часть, и скрывался в Москве и Туле. Лишь 6 сентября в России смогли разыскать захватчика и отправить его в суд.

Как отмечается, оккупант является контрактником армии РФ. Договор с оккупационной армией он подписал в феврале 2022 накануне полномасштабной войны РФ против Украины.

На суде захватчик вину признал. Его приговорили к 2 годам лишения свободы, заменив этот срок условным.

Ранее российские пропагандисты расхваливали Каштакова, мол, он "одним выстрелом уничтожил 5 БМП ВСУ". За эту "победу" захватчику даже вручили орден "героя России".

Напомним, российский захватчик в разговоре со знакомым посетовал, что им не разрешают покидать ряды оккупационной армии и прекратили выплачивать деньги за ранения.

Ранее также сообщалось, что оккупантов перестали пускать в отпуска, потому что после этого они отказываются возвращаться на войну против Украины.

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