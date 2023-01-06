У РФ засудили "героя Росії", який відмовився повертатись на фронт

"Герой Росії" втік після відпустки з фронту.

Окупант Роман Каштаков, якого нагородили званням "героя Росії", відмовився повертатись на фронт, через що отримав 2 роки позбавлення волі умовно.

Про це йдеться у рішенні Одинцовського гарнізонного військового суду РФ.

У рішенні суду йдеться, що російський окупант 24 червня отримав відпустку на 10 днів, проте він відмовився повертатись у Бєлгородську область РФ, де дислокується його військова частина, та переховувався у Москві та Тулі. Лише 6 вересня в Росії змогли розшукати загарбника та відправити його на суд.

Як зазначається, окупант є контрактником армії РФ. Договір з окупаційною армією він підписав у лютому 2022 року напередодні повномасштабної війни РФ проти України.

На суді загарбник провину визнав. Його засудили до 2 років позбавлення волі, замінивши цей термін умовним.

Раніше російські пропагандисти розхвалювали Каштакова, мовляв він "одним пострілом знищив 5 БМП ЗСУ". За цю "перемогу" загарбнику навіть вручили орден "героя Росії".

Нагадаємо, російський загарбник у розмові зі знайомим побідкався, що їм не дозволяють покидати лави окупаційної армії та припинили виплачувати гроші за поранення.

Раніше також повідомлялось, що окупантів перестали пускати у відпустки, бо після цього вони відмовляються повертатись на війну проти України.

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