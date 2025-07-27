В РФ создают "невидимый" дрон для эвакуации раненых — что не так с проектом

Ударный коптер МиС-35, фото иллюстративный.

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В России была представлена новая концепция тяжелого беспилотника “ Илья Муромец “, предназначенного, как заявлено, прежде всего для эвакуации тяжело раненых солдат.

Об этом рассказал Андрей Братенков — руководитель КБ «Спектр», занимающегося созданием аппарата, говорится в материале Defense Express.

Также есть видео беспилотника.

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По словам Братенкова, дрон будет способен транспортировать специальные капсулы, изготовленные из композитных материалов, оснащенные системами поддержания жизнедеятельности. В настоящее время проект готовится к испытаниям в боевых условиях.

Однако уже сейчас возникает ряд вопросов. В частности, грузоподъемность дрона заявлена на уровне 100 кг, что является довольно ограниченным показателем, учитывая средний вес раненого военного вместе с капсулой. Фактически перед каждой операцией придется отдельно взвешивать возможность такой транспортировки.

Возникает также логичный вопрос: зачем разрабатывать отдельную платформу, если существуют готовые коптеры с большей грузоподъемностью, которые можно переоборудовать для аналогичных задач?

Вспомним хотя бы предыдущий российский дрон типа «Перун», представленный в прошлом году. Его грузоподъемность до 200 кг, и среди заявленных функций также была эвакуация раненых.

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«Еще один элемент проекта — использование стелс-технологий. Разработчики планируют покрывать дрон специальным полимерным материалом, чтобы уменьшить его радиолокационную заметность. Это выглядит попыткой придать проекту высокотехнологичный вид, хотя эффективность такого подхода пока под сомнением», — говорится в материале.

Напомним, ранее речь шла о том, что 25 июля россияне атаковали Харьков дроном «Черника». Вражеский дрон нанес удар по Харькову. Пока известно о «прилете» в Киевском районе, поврежден дом.

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