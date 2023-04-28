В России 9 мая будут "патрулировать" для отслеживания украинских БПЛА

В РФ готовятся к 9 мая. В частности, для этого россиянам предписывают проверять чердаки, выявлять "подозрительных и неблагонадежных" личностей.

Об этом информирует Telegram-канал " Осторожно, новости " со ссылкой на сотрудника одной из организаций, вовлеченных в дежурства.

Отмечается, что в Москве 9 мая будут дежурить группы местных бюджетников. Жители города должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Изменения расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.

"Поставили задачу – постоянный визуальный контроль неба на предмет обнаружения неопознанных летательных аппаратов", – объяснили каналу члены "патрулей".

Более того, местные власти приказали россиян проверить хранилища и чердаки, а также выявлять "подозрительных и неблагонадежных" личностей.

Напомним, россияне накопили производимые ракеты, которых достаточно для нанесения нового массированного удара.

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