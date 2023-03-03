В России прошел онлайн-референдум: сразу пять областей хотят отделиться от Москвы

Результаты онлайн референдумов показали две важные тенденции

В России прошел онлайн-референдум за независимость сразу пяти республик. Организаторы намерены легитимизировать результаты.

Об этом говорится на сайте, созданном организаторами.

В опросе приняли участие не менее 5,6 миллиона человек. В частности, речь идет о Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубане (Краснодарский край), Сибири и Урале.

Результаты получились следующими:

Кенигсберг: 72,1% за независимость, 27,9% — против;

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% — против;

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% — против;

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% — против;

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% – против.

"Итоги онлайн референдумов показали две важные тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российская власть боится нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведены референдумы. первая ласточка на пути самоопределения республик", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что впереди много работы по легитимизации результатов референдума и дальнейшие планы собираются рассказать в течение месяца.

"Мы объявляем начало процесса отделения от Москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Сибирь, Урал и Кубань, о суверенитетах наших государств", — заявили организаторы.

Добавим, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, что Россия теряет контроль внутри страны.

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