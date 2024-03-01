В России успешно атакован комплекс "Панцирь С-1": появилось видео

Атака на вражеское средство ПВО произошла вблизи села Головчино Грайворонского района Белгородской области.
В России успешно атакован ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало видео.
ГУР МО Украины информирует ― 29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".
Атака на вражеское средство противовоздушной обороны произошла вблизи села Головчино Грайворонского района Белгородской области.
После попадания "Панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранены двое российских оккупантов.
Указанный комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.
Стоимость российского РГК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов.
Напомним, в Азовском море горело судно оккупантов: в ГУР сообщили о значительных потерях россиян.
Читайте также ведущие новости дня: