В российской Перми горит местный авиатехникум

Россия снова пылает. На этот раз огонь разгорелся в центре Перми – на строительстве нового здания местного авиатехникума.

Черный дым от огня виден из разных частей города.

Об этом пишет российское МЧС.

Как сообщается, огонь разгорелся на строительстве нового корпуса авиатехникума в Перми. Впоследствии в Сети появились яркие видео с места происшествия. На кадрах видно, как чёрный дым от огня вздымается в небо.

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Местные спасатели говорят, что загорелся утеплитель.

Напомним, что Херсонщина чуть ли не в лидерах за количество пропавших. Их похищенных истязают и показывают в пропагандистских сюжетах.

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