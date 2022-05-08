В российской Перми горит местный авиатехникум

Россия снова пылает. На этот раз огонь разгорелся в центре Перми – на строительстве нового здания местного авиатехникума.
Черный дым от огня виден из разных частей города.
Об этом пишет российское МЧС.
Как сообщается, огонь разгорелся на строительстве нового корпуса авиатехникума в Перми. Впоследствии в Сети появились яркие видео с места происшествия. На кадрах видно, как чёрный дым от огня вздымается в небо.
Местные спасатели говорят, что загорелся утеплитель.
Напомним, что Херсонщина чуть ли не в лидерах за количество пропавших. Их похищенных истязают и показывают в пропагандистских сюжетах.
Читайте также:
- Правительство предполагает проведение целевой мобилизации в Украине
- На Харьковщине глава поселка перешел на сторону россиян: агитировал людей содействовать оккупантам
- Зеленский назвал самые опасные регионы Украины, где сосредоточены оккупанты