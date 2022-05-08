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В російській Пермі палає місцевий авіатехнікум

В російській Пермі палає місцевий авіатехнікум

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В російській Пермі палає місцевий авіатехнікум

Скріншот

Росія знов палає. На цей раз вогонь розгорівся у центрі Пермі - на будівництві нової будівлі місцевого авіатехнікуму.

Чорний дим від вогню видно із різних частин міста.

Про це пише російське МЧС.

Як повідомляється, вогонь розгорівся на будівництві нового корпусу авіатехнікуму в Пермі. Згодом в Мережі з’явилися яскраві відео з місця події. На кадрах видно, як чорний дим від вогню здіймається в небо.

Місцеві рятувальники кажуть, що спалахнув утеплювач.

Нагадаємо, що Херсонщина чи не в лідерах за кількість зниклих. Їх викрадених катують і показують в пропагандиських сюжетах.

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