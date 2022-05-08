Уряд передбачає проведення цільової мобілізації в Україні

Для ліквідації наслідків війни на території України Кабінет міністрів передбачає проведення цільової мобілізації. Що це таке - у матеріалі ТСН.ua

Раніше завданням цільової мобілізації було ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Тепер уряд розширив перелік завдань мобілізації у відбудовний період, доповнив "Положення про єдину державну систему цивільного захисту" пунктом, який передбачає проведення цільової мобілізації за умов війни.

За допомогою цільової мобілізації українців залучатимуть до ліквідації наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали засобів ураження. Крім того завдання щодо відновлення України після війни передбачають:

заходи щодо відновлення критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення;

визначення населених пунктів та районів, де потрібно провести гуманітарне розмінування;

маркування небезпечних ділянок; розмінування територій;

залучення міжнародної допомоги у разі ліквідації наслідків воєнних дій.

Уряд передбачає можливість залучати працівників і волонтерів без фахової освіти для надання соцпослуг під час надзвичайного чи воєнного стану,- заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Запроваджено залучення волонтерів до виявлення осіб чи сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначено перелік соціальних послуг, які можуть надаватися екстрено, та впроваджено надання таких послуг за спрощеною процедурою. Також Кабміном визначено умови призначення компенсації тим людям, які надають соцпослуги на непрофесійній і професійній основі, у разі запровадження надзвичайного або воєнного стану.

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