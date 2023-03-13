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В США требуют рассекретить данные о происхождении COVID-19

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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В США требуют рассекретить данные о происхождении COVID-19

Фото: Associated Press

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron.

В США палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание информации разведки США о происхождении COVID-19.

Об этом пишет MedicalXpress.

Отмечается, что сенат США единогласно принял соответствующий законопроект под названием COVID-19 Origin Act of 2023 еще 1 марта. В нем говорится, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 является утечка из лаборатории в Ухане.

В то же время, 10 марта нижняя палата единогласно поддержала законопроект 419 голосов "за", 0 голосов "против".

"Американская общественность заслуживает ответа на каждый аспект пандемии COVID-19. Как этот вирус был создан и, в частности, был ли он естественным явлением или результатом события, связанного с лабораторией", — сказал республиканец Майк Тернер, глава Комитета по разведке. Палаты представителей Конгресса США, поддержавшего законопроект.

Добавим, во вторник, 24 января, в Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5 , неофициальное название "Кракен". Инфицировался человек из Сумской области.

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Дата публикации
Просмотры
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