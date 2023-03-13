У США вимагають розсекретити дані про походження COVID-19

У США палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення інформації розвідки США про походження COVID-19.

Про це пише MedicalXpress.

Зазначається, що сенат США одноголосно ухвалив відповідний законопроєкт під назвою "COVID-19 Origin Act of 2023" ще 1 березня. У ньому йдеться, що найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 є витік із лабораторії в Ухані.

Водночас 10 березня нижня палата одноголосно підтримала законопроєкт 419 голосів "за", 0 голосів "проти".

"Американська громадськість заслуговує на відповіді на кожен аспект пандемії COVID-19. Як цей вірус був створений і, зокрема, чи був він природним явищем або результатом події, пов’язаної з лабораторією", - сказав республіканець Майк Тернер, голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, який підтримав законопроєкт.

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Додамо, у вівторок, 24 січня, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Omicron XBB.1.5, неофіційна назва "Кракен". Інфікувалася людина із Сумської області.

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