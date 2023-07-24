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В Сумской области работает ПВО

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Сумской области работает ПВО

В Сумской области работает ПВО днем 24 июля / Фото: Associated Press

Жителей области предупредили о ракетной опасности.

В Сумской области работает ПВО 24 июля во время объявленной в регионе воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Внимание! Сумщина. Работает ПВО! Существует ракетная опасность. Оставайтесь в укрытиях", – призвали в военной администрации.

Перед этим в Воздушных силах информировали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

В настоящее время, кроме Сумщины, воздушная тревога объявлена в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил о постепенном усилении ПВО на Сумском направлении. Так, дополнительно задействовано несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами для работы по вражеским целям ночью. Огневые группы оборудованы прожекторными установками.

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Дата публикации
Просмотры
2884
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