В Сумской области работает ПВО 24 июля во время объявленной в регионе воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Внимание! Сумщина. Работает ПВО! Существует ракетная опасность. Оставайтесь в укрытиях", – призвали в военной администрации.

Также читайте Атака по портовой инфраструктуре Одесчины: количество пострадавших выросло

Перед этим в Воздушных силах информировали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

В настоящее время, кроме Сумщины, воздушная тревога объявлена в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил о постепенном усилении ПВО на Сумском направлении. Так, дополнительно задействовано несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами для работы по вражеским целям ночью. Огневые группы оборудованы прожекторными установками.

Читайте также: