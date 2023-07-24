На Сумщині працює ППО 24 липня під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Увага! Сумщина. Працює ППО! Існує ракетна небезпека. Залишайтесь в укриттях", – закликали у військовій адміністрації.

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Перед цим у Повітряних силах інформували про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.

Наразі, окрім Сумщини, повітряна тривога оголошена на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та в Криму.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про поступове посилення ППО на Сумському напрямку. Так, додатково задіяно кілька вогневих груп, озброєних крупнокаліберними кулеметами для роботи по ворожих цілях уночі. Вогневі групи устатковані прожекторними установками.

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