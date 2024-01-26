В траншею к оккупантам прилетел ударный дрон "Мамонт": появилось видео

В траншею к оккупантам прилетел ударный дрон-камикадзе "Мамонт".

Об этом сообщил телеграмм-канал "Сухопутные войска ВСУ" и обнародовал соответствующее видео.

"В траншею к оккупантам прилетел настоящий "Мамонт". А представьте себе, что будет, когда он сможет прилетать туда и ночью", — говорится в сообщении под видео.

Отметим, дрон-камикадзе "Мамонт" имеет усиленную боевую нагрузку до 4 кг.

В траншею к оккупантам прилетел ударный дрон "Мамонт"

Напомним, проект "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas предоставляет доступ к соответствующим лекциям. Глава Минцифры Михаил Федоров считает, что вместе с производителями БПЛА, для которых правительство сняло ограничения, граждане смогут достичь поставленной цели – миллион FPV-дронов в год.

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