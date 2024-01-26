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До траншеї окупантів завітав ударний дрон "Мамонт": з'явилося відео

До траншеї окупантів завітав ударний дрон "Мамонт": з'явилося відео

Ударний дрон-камікадзе "Мамонт" / Фото: Telegram групи "Ескадрон"

Дрон-камікадзе "Мамонт" має посилене бойове навантаження до 4 кг.

До траншеї окупантів завітав ударний дрон-камікадзе "Мамонт".

Про це повідомив телеграм-канал "Сухопутні війська ЗСУ" та оприлюднив відповідне відео.

"До траншеї окупантів завітав справжній "Мамонт". А уявіть собі, що буде, коли він зможе приходити туди і вночі", - йдеться у повідомленні під відео.

Зазначимо, дрон-камікадзе "Мамонт" має посилене бойове навантаження до 4 кг.

До траншеї окупантів завітав ударний дрон "Мамонт"

До траншеї окупантів завітав ударний дрон "Мамонт"

Нагадаємо, проєкт “Народний дрон” від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas надає доступ до відповідних лекцій. Голова Мінцифри Михайло Федоров вважає, що разом із виробниками БПЛА, для яких уряд зняв обмеження, громадяни зможуть досягнути поставленої цілі – мільйон FPV-дронів за рік.

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