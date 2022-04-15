В Украине 15 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

В Украине 15 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

На сегодня, 15 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 15 апреля:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте;

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42);

с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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