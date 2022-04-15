В Украине 15 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.
На сегодня, 15 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 15 апреля:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте;
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42);
- с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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