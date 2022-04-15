В Україні 15 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів: перелік

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
На сьогодні, 15 квітня, в Україні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.
Про це повідомила віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Перелік гуманітарних коридорів на 15 квітня:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті;
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28);
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42);
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13);
- Рубіжне – Бахмут.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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